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    بلجيكا: المنافسة بين السعودية وإيران تؤثر على أمن أوروبا

    © AFP 2018 / Atta Kenare
    العالم
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    رأى رئيس وزراء بلجيكا، شارل ميشيل، أن المنافسة بين المملكة العربية السعودية وإيران في المنطقة لها تأثير سلبي على الأمن في أوروبا.

    شرم الشيخ — سبوتنيك. وقال ميشيل في تصريحات صحفية اليوم، في شرم الشيخ على هامش القمة الأوروبية العربية: "هناك منافسة بين المملكة العربية السعودية وإيران منذ الحرب الباردة، والتي تؤثر بالسلب في استقرار وأمن المنطقة وأوروبا أيضا، لذلك نريد في أوروبا الدفاع عن مصالحنا الجيوسياسية".

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
    © REUTERS / Handout
    الملك سلمان يوجه طلبا لإيران من القاهرة

    وأوضح: "في هذا الصدد على سبيل المثال، نحاول أن نجري حوارا، مع إيران حول الاتفاق النووي لحماية مصالحنا الجيوسياسية، وهي ليست بالضرورة نفس مصالح الولايات المتحدة".

    وأشار ميشيل إلى أن الحضور الأوروبي في القمة هو من "أجل الاستقرار والأمن ولفهم جيد للحالة الجغرافية السياسية وكيف يمكن أن يكون لنا كأوروبيين دور أكثر طموحا للدفاع عن قيمنا ورؤيتنا الجيوسياسية".

    وتابع: "بحضورنا هنا، نريد أن نشجع قدرتنا على التأثير السياسي، ونشجع الاستقرار والأمن من خلال الشراكة، ونجعل الإرهاب يتراجع، ونحاول أن ندير بطريقة أكثر تنظيما قضية الهجرة".

    يذكر أن العلاقات بين إيران والسعودية في أسوأ حالاتها منذ سنوات، إذ تتهم كل من الدولتين الأخرى بتخريب أمن المنطقة وتدعم كل منهما طرفا نقيضا في حروب سوريا والعراق واليمن. وكانت السعودية ودول عربية أخرى قطعت علاقاتها مع قطر، وكان أحد أهم أسباب ذلك تأييد الدوحة لطهران.    

    وانطلقت مساء اليوم بمنتجع شرم الشيخ، قمة الاتحاد الأوروبي — الجامعة العربية الأولى من نوعها، بحضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية يصل بمجمله لحوالي 50 وفدا من الجانبين.

     

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    الكلمات الدلالية:
    القمة العربية الأوروبية, الأزمة السعودية الإيرانية, تشارلز ميشيل رئيس وزراء بلجيكا, السعودية, بلجيكا, إيران
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