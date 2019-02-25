رئيس المجلس الأوروبي: القمة "العربية الأوروبية" بداية جيدة

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن القمة العربية الأوروبية تمثل بداية جيدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل سوى العمل المشترك.

© REUTERS / Pavel Golovkin السيسي: تم الاتفاق على عقد القمة العربية الأوروبية المقبلة في بروكسل عام 2022

واختتمت القمة العربية الأوروبية أعمالها، اليوم الاثنين، وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية والعربية.

وكتب توسك على "تويتر"، عقب انتهاء القمة: "قمتنا الأولى لقادة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية هي بداية جيدة، كوننا جيران مقربين نواجه الكثير من التحديات".

وأضاف: "نحن نواجه سياق سياسي وجغرافي أكثر خطورة ويتسم بعدم الاستقرار، ولا يوجد لدينا بديل سوى العمل معا".

واستمرت القمة على مدى يومين بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وتعد الأولى من نوعها.

قمتنا الأولي لقادة #الاتحاد_الأوروبي وجامعة الدول العربية هي بداية جيدة. كوننا جيران مقربين نواجه الكثير من نفس التحديات وسياق سياسي وجغرافي أكثر خطورة ويتسم بعدم الاستقرار، فإنه لا يوجد لدينا بديل سوى العمل معا#EULASsummit https://t.co/5YZ6lLi4hn — Donald Tusk (@eucopresident) February 25, 2019

وترأس جلسات القمة من الطرف العربي، رئيس الدولة المضيفة، الرئيس المصري، عبد الفتّاح السيسي، ومن الطرف الأوروبي، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للقمة أن القمة المقبلة ستعقد في بروكسل، عام 2022.