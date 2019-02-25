تسجيل
23:35 25 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    إنتاج الغاز المسال في قطر

    كارثة الغاز القطرية... الغرب يفشل في سوريا وجار البحث عن بدائل لمواجهة الغاز الروسي

    © AFP 2018 / Karim Jaafar
    العالم
    انسخ الرابط
    0 50

    تشكل الحالة القطرية واحدة من عناصر القوة الجديدة في القرن الحادي والعشرين.

    محادثات بين الرئيس الروسي بوتين وأمير قطر في موسكو
    © Sputnik . Alexey Nikolsky
    بوتين يزور قطر قريبا (فيديو)
    تكاد تكون دولة قطر مجرد جزيرة صغيرة، إلا أن حضورها على المستوى العالمي مرتبط بشكل وثيق باحتياطياتها الضخمة المؤكدة من الغاز الطبيعي، الذي تنافس فيه كافة الدول من روسيا التي تحتل المرتبة الأولى من احتياطيات الغاز إلى إيران التي تليها مباشرة.

    تبلغ تقديرات احتياطيات قطر من الغاز حوالي 25 تريليون متر مكعب، وهذا يعتبر بمثابة ثروة خيالية بالنسبة لدولة صغيرة مثل قطر، ما يجعلها محط أنظار كل الدول المستهلكة حول العالم وخاصة في ظل الصراع المتعدد المستويات بين عناصر الطاقة كالنووي والنفط والفحم الحجري، بدرجة أقل، وبين الدول المستهلكة ذات نفسها.

    تمتلك قطر الصغيرة ميناء عملاقا اسمه "رأس لفان" وهو بمثابة "مدينة من الغاز"، فيها محطات أسطورية لتسييل الغاز تقوم بالتوزيع حول العالم وتصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا.

    كما تمتلك قطر استثمارات فيما يسمى "أنشطة المصب"، ولديها محطات تبخير الغاز في أوروبا بجنوب فرنسا، ومحطة مماثلة في إمارة ويلز البريطانية. وهي تقوم بتشبيك السوق الأوروبية من الجنوب والشمال ضمن خطط منافسة للغاز الروسي الذي أثبت خلال عقود ماضية أنه — الغاز الروسي- مزود مستقر للغاز إلى أوروبا.

    إلا أن الصراع على أوروبا بين الغرب وبين روسيا هو الذي يدفع الاستثمارات القطرية نحو أوروبا لتخفيف — ما يعتقده الغرب — هيمنة سياسية قد يشكلها الاعتماد الكبير والواسع على الغاز الروسي.

    أنابيب لمشروع التيار الشمالي - 2 في ألمانيا
    © AP Photo / Stefan Sauer
    مشروع "التيار الشمالي-2" يحظى بدعم شعبي ألماني كبير
    بالنسبة لروسيا لم تكن قطر تشكل تهديدا وخصوصا مع مرور شحنات الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بالإضافة إلى أحد فروع التيار الشمالي.

    قطر انتظرت روسيا في أوروبا 

    إلا أنه في ظل حرب الطاقة القائمة في العالم، والتي بدأت سنة 1998 حينما كشفت قطر عن حضورها العالمي وغير المعلن، مدفوعة بمواجهة روسيا في أوروبا، شرعت ببناء محطات تبخير الغاز كأنشطة مصب وأنشطة منبع.

    إلا أن الكلفة العالية لهذه الاستثمارات التي تتطلبها عمليات التسييل والتبخير للغاز، بقيت ترجح كفة الغاز الروسي الذي يمر عبر أنابيب أوكرانيا، لأنه بوجود الأنابيب لا يمكن بأي شكل من الأشكال منافسة الغاز أو النفط الذي يمر عبر هذه الأنابيب.

    الولايات المتحدة والغرب ومن بينهم ألمانيا- التي أضحت الشريك الجديد والمدافع الحقيقي عن وصول الغاز الروسي عبر التيار الشمالي تحت مياه البلطيق إلى ألمانيا- كانوا هم أنفسهم المشاركين في معركة كانت حاسمة بالنسبة للغاز الروسي، ألا وهي معركة "نابوكو"، الذي كان بمثابة "مشروع عدو" عبر مده في الأراضي التركية، لأنه يهدد ليس الأمن الاستراتيجي لروسيا فحسب، وإنما مستقبل روسيا

    مدينة فيينا، النمسا
    CC0 / Pixabay
    النمسا مهتمة بأمن إمدادات الطاقة وتستمر في الترويج لمشروع التيار الشمالي
    بالكامل، عبر نقل الغاز من تركمانستان (القريبة) وبحر قزوين إلى أوروبا عبر بلغاريا بعد أن يقطع الأراضي التركية من الشرق إلى الغرب.

    إلا أن روسيا استطاعت وقف هذا المشروع الخطير على مستقبلها، وأمنها الحيوي من خلال جهود دبلوماسية حثيثة ومكثفة وحتى تلويح بالقوة في بعض الأحيان. وقدمت إلى الأمم المتحدة قضية قانونية لها علاقة بتصنيف بحر قزوين هل هو بحيرة أم بحر لأنه بالنسبة للقانون الدولي (قانون أعالي البحار) يختلف في هذه الحالة تقاسم الثروات بين أن تكون دولة متشاطئة على نهر أم على بحيرة أم على بحر.

    وبالتالي تمكنت روسيا من خلال هذا القانون إيقاف قدرة تركمانستان على توريد الغاز عبر مياه بحر قزوين باتجاه جورجيا، ومن ثم اشترت روسيا احتياطيات كبيرة من الغاز التركمانستاني بعقود آجلة لمنع أي مشروع آخر الاستفادة من هذه الثغرة.

    إعلان الحرب على سوريا

    بعد فشل مشروع "نابوكو"، وكان ذلك قبل بدء الحرب على سوريا بسنوات قليلة، بدأ الغرب يفكر في مشروع بديل، فكان لديه دولة مثل قطر، ولكن الأمر يحتاج إلى أنابيب وليس لوسائل النقل التقليدية عبر حاملات وسفن الغاز والطاقة، لأن هذا الأسلوب التقليدي لم ولن يتمكن من منافسة الغاز الروسي.

    وتم طرح موضوع تمرير الأنابيب عبر سوريا التي رفضت بدورها على اعتبار أن روسيا حليف استراتيجي لدمشق، فكانت الحرب على سوريا بهدف إيصال الغاز القطري إلى تركيا ومن ثم بلغاريا فأوروبا لمنافسة الغاز الروسي.

    وكان الأمر يتطلب اقتطاع الجزء الشرقي من الجغرافية السورية لتمرير هذه الأنابيب عبر الصحراء السورية، وأسهم فشل الحرب على دمشق بعد التدخل الروسي في الحرب ضد الإرهاب في سوريا في إفشال هذا المشروع مرة أخرى.

    نفط
    © AFP 2018 /
    مصر: إنتاج حقل ظهر من الغاز يصل 3 مليارات قدم يوميا هذا العام
    اليوم قطر تقوم بتطوير استراتيجيات جديدة قد تكون خطيرة إلا أنه من الصعب أن يكتب لها النجاح خصوصا وأن موسكو لا تقف موقف المتفرج.

    تعمل قطر على زيادة ما نسبته 40 بالمائة من إنتاج الغاز في الحقول المشتركة لها مع إيران (حقل باريتس)، إلا أن إيران محاصرة بجميع الأحوال.

    ولذلك تعمل على الاستثمار في تكساس الأمريكية في قطاع الطاقة الصخري، إلا أنه بوصول أنابيب التيار الشمالي عبر البلطيق لن يكون هناك قدرة على منافستها.

    إسرائيل ومصر والأردن والغرب

    والآن تخوض قطر هذه المعركة، وهناك تحد ماثل أمام الروس يتمثل بالغاز المصري والغاز في البحر الأبيض المتوسط، لأن الغرب وبعد فشل معركة الغاز في سوريا، بدأ يبحث عن مصادر أخرى للغاز، وتم إنشاء تحالفات للغاز بين إسرائيل وإيطاليا وقبرص ومصر والأردن والسعودية وفرنسا لجعل مصر قاعدة إقليمية لتجارة الطاقة، ومن ثم ترحيل هذه الطاقة باتجاه قبرص ومن ثم إيطاليا فأروربا.

    الجدير ذكره أنه تتم الآن تغطية هذا المشروع على أساس أنه مشروع "إسرائيلي قبرصي إيطالي" إلا أن مصر من المؤكد أنها في خضم الموقف وسيكون لها دور منافس كبير.

    انظر أيضا:

    المفوضية الأوروبية: عقد اتفاق بشأن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا حتى نهاية 2019
    ألمانيا تعترف بالاعتماد على الغاز الروسي
    الغاز الروسي يحتل أوروبا
    أوكرانيا: انخفاض كميات الغاز الروسي المنقول إلى أوروبا عبر البلاد
    بوتين وميركل يبحثان نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية
    وزير الطاقة القطري: المشاكل السياسية لا تمنع قطر من توسيع نفوذها في سوق الغاز
    أوروبا تفتح تحقيقا رسميا بشأن تدفق الغاز القطري
    خبير اقتصادي: الغاز القطري المتضرر الأكبر من المقاطعة
    الأزمة تلامس الغاز القطري...ناقلتا غاز تغيران مساريهما
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الطاقة, أخبار روسيا, أخبار قطر, الغاز الروسي, الغاز الطبيعي, حرب الطاقة, الحكومة القطرية, الحكومة الروسية, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثل رامي مالك يستلم جائزة أفضل ممثل في فيلم الملحمة البوهيمية (Bohemian Rhapsody)، خلال مراسم الحفل الـ 91 لتوزيع جوائز أوسكار السينمائية في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 24 فبراير/ شباط 2019
    جوائز أوسكار 2019: من أبهر من... ومن نجمه يسطع أكثر
    يتصافحون ويفرضون العقوبات!
    يتصافحون... ويفرضون العقوبات
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك