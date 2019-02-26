كيم جونغ أون يصل فيتنام للقاء ترامب

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء إلى فيتنام.

موسكو — سبوتنيك. وأفادت وكالة "رينهاب" أن الزعيم استقل قطارا إلى محطة دونغ دانغ في مقاطعة لونغ سون، من ثم توجه بموكبه إلى العاصمة هانوي.

© REUTERS / KCNA البيت الأبيض: ترامب يلتقي كيم مساء الأربعاء

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عقد اجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون يومي الأربعاء والخميس.

وأوضحت أن ترامب سيصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دوناد ترامب والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون في فيتنام يومي 27 و28 شباط/فبراير الجاري، وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ستناقش الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات والتعاون الاقتصادي.

يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في حزيران/يونيو عام 2018 حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.