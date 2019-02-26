رئيس مكتب روحاني: الرئيس يرى أن إيران لديها سياسة خارجية واحدة ووزير خارجية واحد

نشر مدير مكتب رئيس الجمهورية، محمود واعظي، اليوم الثلاثاء، على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحا أن الرئيس حسن روحاني يدعم وزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف.

© Sputnik . Valeriy Melnikov أول تعليق من روحاني بعد استقالة ظريف

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء " إيرنا " تصريح محمود واعظي على "تويتر" الذي قال: "خطاب الرئيس روحاني اليوم في الإشادة بوزير خارجيته، شهادة واضحة علي الرضا الكامل لممثل شعب إيران، من المواقف والأداء الذكي والفعال للسيد ظريف، ورد قوي علي بعض التحليلات الكاذبة والمنحرفة".

وأضاف واعظي: "وفقا للدكتور روحاني، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لديها سوى سياسة خارجية واحدة فقط ووزير خارجية واحد".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء الاثنين تقديم استقالته.

وقال ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "شكراً جزيلاً لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهراً الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".