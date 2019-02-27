روحاني في رسالة إلى ظريف: اعتبر طلب الاستقالة مرفوضا ومخالفا للمصالح الإيرانية

بعث الرئيس الإيراني، حسن روحاني، برسالة إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف يؤكد فيها رفضه الاستقالة التي تقدم بها الأخير.

وتابع روحاني: "لأنك كما وصفك قائد الثورة الإسلامية، "الأمين والشجاع والأبي والمتدين"، وفي طليعة المواجهة أمام الضغوط الأمريكية الشاملة؛ فإنني لا أوافق على استقالتك لأنها تتنافى مع مصالح البلاد"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

© AP Photo / UNCREDITED أول تعليق من قائد فيلق القدس على استقالة ظريف

وأعلن ظريف استقالته من منصبه، وقال، عبر حسابه على "إنستغرام": "شكرا جزيلا لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهرا الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

وأفاد منشور على حساب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أمس الثلاثاء، بأنه رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

ونشر النص مصحوبا بصورة لروحاني وظريف معا وهما يبتسمان، بالإضافة إلى هاشتاغين هما "ظريف ليس وحده" و"ظريف باق" بالفارسية.