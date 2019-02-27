روحاني في رسالة إلى ظريف: اعتبر طلب الاستقالة مرفوضا ومخالفا للمصالح الإيرانية

وتابع روحاني: "لأنك كما وصفك قائد الثورة الإسلامية، "الأمين والشجاع والأبي والمتدين"، وفي طليعة المواجهة أمام الضغوط الأمريكية الشاملة؛ فإنني لا أوافق على استقالتك لأنها تتنافى مع مصالح البلاد"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وأفاد منشور على حساب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أمس الثلاثاء، بأنه رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
ونشر النص مصحوبا بصورة لروحاني وظريف معا وهما يبتسمان، بالإضافة إلى هاشتاغين هما "ظريف ليس وحده" و"ظريف باق" بالفارسية.
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