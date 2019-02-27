وقف الرحلات الجوية في ولاية جامو الهندية وكشمير

أعلن المتحدث باسم مطار سريناغار الدولي، اليوم الأربعاء، وقف الرحلات الجوية في عدة مناطق بولاية جامو شمالي الهند وكشمير.

نيو دلهي — سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "عمل مطارنا وكذلك عدد من المطارات الأخرى في الولاية توقف مؤقتا".

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ولم يذكر المتحدث سبب تعليق الرحلات الجوية، أو الموعد المحتمل لاستئنافها.

وكان طياران اثنان ومدني قد قتلا، اليوم الأربعاء، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 3 مقاتلات باكستانية على الأقل اخترقت الأجواء في الشطر الهندي من إقليم كشمير، قبل أن تعترضها مقاتلات هندية وتجبرها على العودة.

بدورها، أفادت وسائل إعلام هندية، بسقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".