روسيا تؤيد اقتراحا أمميا لإطلاق حوار متعدد الأطراف حول نزع السلاح

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن روسيا تؤيد اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإجراء حوار متعدد الأطراف بشأن نزع السلاح النووي.

© Sputnik . Aleksander Kryazhev واشنطن تطلب من موسكو المساعدة في "أجندة المفاوضات" بشأن نزع السلاح النووي

جنيف — سبوتنيك . وقال غاتيلوف، في مؤتمر حول نزع السلاح في جنيف، اليوم الأربعاء 27 فبراير / شباط: "نحن نؤيد الأمين العام للأمم المتحدة للدعوة إلى إطلاق حوار متعدد الأطراف بشأن نزع السلاح النووي".

وتابع: "الحديث حول هذا الموضوع المعقد لن يكون بسيطا أو قصيرا، بسبب المنهج المتناقض، وأحيانا الإقصاء المتبادل بين الوفود ومجموعاتها، ومع ذلك، لا يوجد بديل لذلك".

وأضاف: "إذا لم تنجح الأدوات السياسية والدبلوماسية، يتعين على الدول اللجوء إلى التدابير العسكرية التقنية، آمل ألا يحتاج أحد إلى شرح ما هي العواقب جراء ذلك".

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان يتحدث في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، الدول إلى مناقشة التدابير الجديدة للحد من الأسلحة، مع الأخذ في الاعتبار تطوير التقنيات السيبرانية والصواريخ فوق الصوتية.

كما دعا روسيا والولايات المتحدة إلى استخدام الوقت المتبقي من نهاية معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى النووية لإجراء حوار صريح حول جميع القضايا.