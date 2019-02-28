آبي متأكد أن ترامب وكيم سيبحثان تدمير جميع الصواريخ العابرة للقارات

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أمله، بأن يبحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تدمير ليس فقط الصواريخ الباليستية بل جميع الصواريخ العابرة للقارات.

موسكو-سبوتنيك.قال آبي اليوم الخميس، في مجلس النواب: " "نأمل بأن تخرج القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بنتائج طيبة ، لبناء عالم خالي من الأسلحة النووية".

© REUTERS / Leah Millis ترامب وكيم يستأنفان محادثات اليوم الثاني من قمتهما في هانوي

وأشار آبي إلى أن كوريا الشمالية، " تنشر مئات الصواريخ التي يغطي نطاقها اليابان وتشكل تهديدا بالطبع لليابان نفسها، وللعسكريين الأميركيين المتمركزين في اليابان أيضا".

وأضاف آبي: "في هذا الصدد أنا واثق من أن هذه القضية (تدمير جميع أنواع الصواريخ الباليستية) ستثار خلال المفاوضات".

هذا وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الخميس المحادثات في اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.