الزعيم الكوري الشمالي: مستعد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية

صرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، بأنه مستعد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

تحدث الزعيم الكوري الشمالي حول إمكانية نزع الأسلحة النووية قائلا " بأنه لو لم يكن مستعدا لمواصلة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لما ألتقى بالرئيس الأمريكي هنا في فيتنام".

© REUTERS / Leah Millis ترامب وكيم يستأنفان محادثات اليوم الثاني من قمتهما في هانوي

كما ورحب بفكرة فتح مكتب اتصال أمريكي في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، في إجابة على أسئلة الصحفيين خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب مانقلت "رويترز".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد بدأ اليوم الخميس محادثات اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.

وأشار ترامب إلى إنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق وإنه وكيم يريدان التوصل للاتفاق الصحيح.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يكن احتراما كبيرا لكوريا الشمالية وزعيمها.

والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية أمس الأربعاء في جولة أولى من المحادثات وتقابلا على العشاء وبدا عليهما التفاؤل.