كوريا الجنوبية: نأسف لعدم توصل ترامب وكيم لاتفاق

عبرت كوريا الجنوبية عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق، خلال قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الخميس، لكنها قالت إن الجانبين أحرزا تقدما ملموسا.

وقال ترامب إنه عزف عن إبرام اتفاق نووي خلال قمته الثانية مع كيم في فيتنام لأن الزعيم الكوري الشمالي قدم مطالب غير مقبولة برفع العقوبات.

© REUTERS / LEAH MILLIS هذا ما دار في جلسة العشاء الخاصة بين ترامب وكيم جونغ أون (صور)

وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان أن ترامب وكيم أحرزا "تقدما ملموسا أكبر مما تحقق في أي وقت مضى"، وأن رغبة ترامب في مواصلة الحوار تزيد من احتمالات عقد اجتماع آخر.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأكدت سارة ساندرس أن قمة الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت، اليوم الخميس، في فيتنام قبل الموعد المحدد.

وأعلنت سارا ساندرس، اليوم الخميس، أن تغيرات طرأت على جدول أعمال قمة ترامب وكيم جونغ أون، وأنها ستنتهي قبل ساعتين من الموعد المحدد.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين كيم وترامب، مع احتمالية لقائات أخرى مشتركة بين الطرفين مستقبلا، حسب وكالة "رويترز".