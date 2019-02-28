آبي يرغب بلقاء مع الزعيم الكوري الشمالي

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، أنه يؤيد عزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدم تقديم تنازلات لكوريا الشمالية بعد انتهاء القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي، دون أي اتفاق.