كاليفورنيا تتنفس الصعداء بعد انحسار مياه الفيضانات

وبحسب مركز عمليات الطوارئ في مقاطعة سونوما، تسببت الفيضانات التي حدثت هذا الأسبوع في عزل بلدات ريو نيدو وجورنفيل ومونتي ريو وكازاديرو، وغمرت المياه الطرق المحيطة بتلك المجتمعات السكانية.
ويأمل المسؤولون في السماح للسكان المهجرين بالعودة إلى منازلهم اليوم الجمعة، وذلك بمجرد أن تحين الفرصة للمراقبين ليتأكدوا من سلامة الجسور واحتواء مصادر الخطر كخطوط الكهرباء التي انهارت بفعل الفيضانات.
وأمرت سلطات المقاطعة في كاليفورنيا بإجلاء نحو 3600 شخص من منازلهم أمس الخميس بعد أن فاض النهر على ضفتيه بسبب الأمطار لتبلغ المياه أسطح المنازل وتغرق السيارات في بلدة جورنفيل على بعد نحو 112 كيلومترا شمال سان فرانسيسكو.
California floodwaters turn town into "essentially an island." https://t.co/aUyRdpAxqE pic.twitter.com/W3qh1Ff8UL— NBC News (@NBCNews) February 28, 2019
وقالت السلطات المحلية إن الفيضانات ألحقت أضرارا بنحو ثلاثة آلاف من الممتلكات، وإن عددا يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف شخص ظلوا محاصرين في مناطق عزلها المنسوب المرتفع للمياه.
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