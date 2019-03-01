ظريف يعود إلى التغريد والهجوم على ترامب ويوجه رسالة إلى كيم جونغ أون

عاد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، إلى التغريد عبر موقع "تويتر" من جديد، بعد العدول عن استقالته من منصبه.

واختار ظريف أن يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدته، مشيرا إلى أنه "أدرك الآن أن العروض الصاخبة والتقاط الصور وتغيير المواقف لا يصلح مع الدبلوماسية الجادة".

© REUTERS / Anushree Fadnavis ظريف يظهر بعد الاستقالة: المعجبون بالغرب لا يمكنهم المضي في الحياة بدونه

وقال ظريف معلقا على فشل المفاوضات بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون: "خضنا 10 سنوات من التحدي، بالإضافة إلى عامين، وبمعنى الكلمة آلاف الساعات من المفاوضات لكل مفردة من الاتفاق النووي في صفحاته الـ 150".

ووجه رسالة إلى كيم جونغ أون هي: "لن تستطيعوا التوصل إلى اتفاق أفضل من ذلك".

President Trump should've now realized that pageantries, photo-ops & flip-flops don’t make for serious diplomacy.

It took 10yrs of posturing plus two years-literally thousands of hours-of negotiations to hammer out every word of the 150 page JCPOA. You'll never get a better deal. — Javad Zarif (@JZarif) March 1, 2019

​وكان الوزير ظريف، استأنف نشاطه الدبلوماسي، بعدما تلقى رسالة رئيس البلاد، حسن روحاني، التي أكد فيها رفضه قبول الاستقالة. وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف تراجع، الأربعاء الماضي، عن استقالته، من خلال منشور على صفحته الرسمية في "إنستغرام".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأكدت سارة ساندرس أن قمة الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري كيم جونغ أون انتهت، اليوم الخميس، في فيتنام قبل الموعد المحدد.