ترامب يحمل كوريا الشمالية مسؤولية وفاة طالب أمريكي

حمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، كوريا الشمالية المسؤولية عن وفاة الطالب أوتو وارمبير البالغ من العمر 22 عاما.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ترامب على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "أنا لا أحب أن أسيء التفسير، ولكن عندما يتعلق الأمر بأوتو وارمبير وعائلته العظيمة، تذكر، لقد أعدت أوتو مع ثلاثة آخرين. الإدارة السابقة لم تفعل شيئا، وتم احتجازه أمام أعينهم".

وأضاف، "بالطبع، أحمل كوريا الشمالية المسؤولية عن سوء معاملة أوتو وموته".

وتابع، "ولكن الأهم من ذلك، أن أوتو وارمبير لم يمت هباءً. لقد أصبح أوتو وعائلته رمزا للعاطفة والقوة، والتي ستستمر لسنوات عديدة في المستقبل. أحب أوتو وأفكر فيه كثيرا".

….for Otto’s mistreatment and death. Most important, Otto Warmbier will not have died in vain. Otto and his family have become a tremendous symbol of strong passion and strength, which will last for many years into the future. I love Otto and think of him often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2019

ولم يحمل ترامب الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ أون مسؤولية موت الطالب، مؤكداً أن الزعيم لم يكن يعلم عن سوء المعاملة.

© Sputnik . Iliya Pitalev وفاة الطالب الأمريكي الذي كان محتجزا في كوريا الشمالية

هذا وتوفي في يونيو/ حزيران 2017 الطالب الأمريكي أوتو وارمبير الذي أطلقت سراحه كوريا الشمالية في بعد احتجازه لمدة 15 شهراً.

وحُكم على وارمبير في مارس/آذار 2016 بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، بسبب محاولته سرقة "شعار دعائي" من أحد الفنادق.

وأصيب وارمبير بتلف دماغي قبل أن يطلق سراحه لأسباب طبية، وعاد إلى موطنه ليتلقى العلاج في 13 يونيو/حزيران، إلا أنه ليس من المعروف كيفه إصابته بالمرض.

وأكدت عائلة وارمبير إن "سبب وفاة ابنهم يعود إلى التعذيب الذي تعرض له".