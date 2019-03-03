أمريكا تسأل عن نوع المقاتلة التي أسقطت بها باكستان الطائرة الهندية

طلبت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، النظر في تقارير حول استخدام باكستان لمقاتلة "إف 16" أمريكية في إسقاط الطائرة الحربية الهندية، وهو ما قد يعد انتهاكا لاتفاقات مع واشنطن.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت السفارة الأمريكية في إسلام اباد، اليوم الأحد، إنها تنظر في تقارير أفادت بأن باكستان استخدمت طائرات "إف-16" أمريكية الصنع لإسقاط الطائرة الهندية، وهو ما قد يعد انتهاكا لاتفاقات بيع العتاد العسكري الأمريكي والتي تفرض قيودا على كيفية استخدام باكستان لمثل هذا الطائرات.

© REUTERS / Stefan Wermuth بريطانيا ترحب بالتزام باكستان بخفض التوتر مع الهند

وصرح متحدث باسم السفارة الأمريكية في باكستان "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات… نتعامل بجدية شديدة مع أي مزاعم بإساءة استغلال بنود (التعاقدات) الدفاعية".

وبالتوازي مع تراجع حدة التوترات بين الهند وباكستان، نفى متحدث باسم الجيش الباكستاني يوم الأربعاء الماضي صحة مزاعم الهند بأن باكستان استخدمت طائرات "إف- 16".

وشنت باكستان والهند غارات جوية خلال الأيام الماضية ووقع اشتباك جوي يوم الأربعاء أسفر عن إسقاط طائرة هندية وأسر قائدها بمنطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين في واقعة أثارت قلق قوى عالمية ومخاوف من نشوب حرب بينهما.

وسلمت باكستان الطيار الهندي الأسير يوم الجمعة في عملية تسليم أحاطتها إسلام أباد بدعاية كبيرة ووصفتها بأنها "بادرة سلام"، بدا أنها خففت التوتر بين البلدين بصورة كبيرة رغم بقائهما على أهبة الاستعداد.

وأكدت مصادر عسكرية هندية وباكستانية اليوم الأحد أن الهدوء النسبي ساد على خط المراقبة، الذي يمثل الحدود الفعلية بين الجارتين المسلحتين نوويا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.