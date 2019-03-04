إعلام: وزير خارجية أوزبكستان يلتقي نائب زعيم طالبان في قطر

التقى وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاملوف، نائب زعيم حركة طالبان الملا عبد الغني برادر، في قطر لمناقشة تطورات عملية السلام في أفغانستان.

كابول — سبوتنيك. وقالت وكالة "بجواك" الأفغانية، إن "وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاملوف، التقى نائب زعيم حركة طالبان الملا عبد الغني برادر في قطر".

© AFP 2018 / Yuri Kadobnov وكالة: محادثات مهمة تشهد مشاركة زعيم سياسي لأول مرة في قطر

فيما نقلت وسائل إعلام أخرى، عن بيان لحركة طالبان، أن "اللقاء تركز حول تطورات عملية السلام الأفغانية والتعاون الاقتصادي بين أوزبكستان وأفغانستان".

وكانت العاصمة القطرية، الدوحة، شهدت اجتماعا يوم الخميس الماضي، بين وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، والجنرال الأمريكي سكوت ميلر، قائد قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، والملا عبد الغني برادر، نائب قائد حركة "طالبان" للشؤون السياسية رئيس المكتب السياسي للحركة، بحسب موقع الخارجية القطرية.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة تطورات المصالحة الأفغانية وسير محادثات عملية السلام الجارية في الدوحة وسبل دعمها. ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين حكوميين تفاصيل محادثات مهمة تجري داخل دولة قطر بحضور زعيم سياسي للمرة الأولى منذ انطلاق هذه المحادثات.