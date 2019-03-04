بسبب أزمة فنزويلا... بولتون يحذر كوبا: سنعاقب الجيش والاستخبارات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن أمريكا ستشدد عقوباتها على كوبا بسبب دورها في الأزمة الحالية، التي تشهدها فنزويلا.

وكتب بولتون على "تويتر"، اليوم الاثنين، "دور كوبا في الاستيلاء على الحقوق الديمقراطية وتشجيع القمع في فنزويلا واضح".

Cuba’s role in usurping democracy and fomenting repression in Venezuela is clear. That’s why the U.S. will continue to tighten financial restrictions on Cuba’s military and intel services. The region’s democracies should condemn the Cuba regime. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 4, 2019

وتابع: "لهذا السبب ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية تشديد العقوبات المالية على الجيش والاستخبارات الكوبية"، مضيفا: "يجب على الدول الديمقراطية في المنطقة أن تدين ما تقوم به كوبا".

While the people of Venezuela starved and the economy was destroyed, Maduro surrounded himself with the counsel of terrorists and Cuban minders. For the sake of Venezuela, Maduro must go. https://t.co/JP6wo1O6cd — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 27, 2019

ونفى وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، في 19 فبراير/ شباط الماضي، أنباء وجود قوات كوبية في فنزويلا، مشيرا إلى أن هافانا تنفي اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود قوات كوبية خاصة في فنزويلا.

How Cuba’s role in propping up Maduro confronts Canada with its own double standards on Latin dictators. https://t.co/x9HuG8JuA3 — Evan Dyer (@EvanDyerCBC) March 3, 2019

وقالت ممثلة كوبا الدائمة لدى الأمم المتحدة آنا رودريغيز، يوم 27 فبراير، إن السلطات الأمريكية تمهد الأرضية لعملية عسكرية ضد فنزويلا تحت ذريعة إنسانية، مشيرة إلى أن محاولات الولايات المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا بالقوة يعد انتهاك خطير للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

WHEELS DOWN 🛬! More relief supplies that will be pre-positioned for the people of #Venezuela have landed in #Cucuta #Colombia. These supplies will provide safe water to help people stay healthy. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/W2Yp07IyZg — Mark Green (@USAIDMarkGreen) February 28, 2019

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.

ورغم اعتراف غالبية الدول الغربية بغوايدو رئيسا مؤقتا،.

#2March

When #USArmy Warriors hear the call, they never back down. Where is your journey taking you today?

Our invaluable recognition to.@SenRubioPress in his fight against the dictatorship in Cuba and Venezuela

Patriot.@marcorubio

.@Southcom #USArmy 🇺🇸 pic.twitter.com/D6Aih1RG3w — The_Informant (@Kingsman_X0936) March 2, 2019

واعترفت العديد من الدول الغربية بغوايدو رئيسا مؤقتا، إلا أن الرئيس الحالي نيكولاس مادورو مازال يملك مقاليد السلطة في فنزويلا.

ومن بين الدول التي اعترفت بغوايدو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.