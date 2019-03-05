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09:00 05 مارس/ آذار 2019
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    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    وكالة: لم يتم إبلاغ ظريف بزيارة الرئيس السوري لطهران

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم إبلاغ وزير الخارجية محمد جواد ظريف بزيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران، الأسبوع الماضي، وأن ذلك كان سببا في تقديمه استقالته.

    ونقلت "رويترز" عن الوكالة أن المتحدث بهرام قاسمي هو مصدر المعلومة في تقريرها.

    المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي الخامنئي، يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في طهران
    © REUTERS / SANA
    رئيس السلطة القضائية الإيرانية: زيارة الأسد لطهران تحمل رسالة هامة
    ورفض الرئيس حسن روحاني استقالة ظريف يوم الأربعاء الماضي.

    وكان ظريف أعلن استقالته من منصبه، وقال، عبر حسابه على "إنستغرام": "شكرا جزيلا لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهرا الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

    ونفى وقتها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الموافقة على استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

    وقال قاسمي، في بيان إن "كل التفسيرات والتحليلات عن أسباب استقالة ظريف غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة".

    وانتقد قاسمي ما وصفه بـ "الاستغلال السياسي من جانب بعض الدوائر الخاصة لاستقالة ظريف".

    وأضاف: "تنمية سلطة ومكانة السياسة الخارجية كانت الهاجس الرئيس لظريف منذ بدء عمله كوزير للخارجية وسعى جاهدا لتحقيق هذا الهدف".

    كما نفى قاسمي الأخبار المنتشرة حول نية عدد من المسؤولين في الخارجية الإيرانية الاستقالة.

    لكن ظريف نفسه قال إن "الهدف من استقالتي كان الدفاع عن شأن ومكانة وزارة الخارجية في العلاقات الخارجية، وأرى ذلك ضروريا إلى جانب باقي قدرات الأمن الوطني".

    الرئيسان السوري بشار الأسد والسوداني عمر البشير
    © AP Photo / SANA
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    وأضاف ظريف: "لست مستاء أو متضايقا من أحد شخصيا، ولا أحتاج أن يتم إرضائي"، متابعا: "كوزير للخارجية والمصالح الوطنية، كان من واجبي أن يكون لي رد فعل في مواجهة عدم مراعاة مكانة وزارة الخارجية".

    وأكد ظريف: "باقي التحليلات هي من نسج خيال الأشخاص فقط".

    كما دافع محمود واعظي، مدير مكتب روحاني عن ظريف، وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "حديث روحاني اليوم عن وزير خارجيته دليل واضح على الرضا الكامل لممثل الشعب الإيراني عن مواقف وأفعال ظريف الذكية والمؤثرة، وردا قاطعا على كل التحليلات الخاطئة والمغرضة".

    كشف قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، أن "التغييب غير المتعمد لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد في طهران، كان القطرة التي فاضت بها كأسه فقدم استقالته. وقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: "خلال زيارة السيد بشار الأسد إلى طهران ولقائه بالدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية، حصل خلل في بعض التنسيق في رئاسة الجمهورية، أدى إلى غياب وزير خارجيتنا عن هذا اللقاء مما أدى إلى عتبه"، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

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