إيران توضح أسباب طردها الدبلوماسيين في السفارة الهولندية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "الدبلوماسيين في السفارة الهولندية بطهران وفي إطار الرد بالمثل تم اعتبارهما عنصرين غير مرغوب بهما وطلب منهما مغادرة الأراضي الإيرانية في 3 و4 مارس/آذار الجاري"، حسب وكالة أنباء إسنا الإيرانية.

© Sputnik . Evgeny Biyatov هولندا تستدعي سفيرها لدى طهران للتشاور

وتابع قاسمي: "في أعقاب الاتهامات الواهية للحكومة الهولندية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين وطردهما من هذا البلد، تم بحث قضية الرد بالمثل من قبل الجهات المعنية، وبعد دراسة القضية بشكل شامل من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي تقرر في النهاية طرد دبلوماسيين هولنديين من طهران".

وأكد قاسمي أن حكومة بلاده تتوقع من المسؤوليين الهولنديين "أن لا يتم التعاطي مع رغبات المعارضين ومن يريد أن يمس العلاقات بين البلدين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد تأزيم علاقاتها مع الدول الأوروبية إلا أنها سترد على أي خطوة ضد مصالحها الوطنية بالمثل في الزمن والمكان المناسبين مع الأخذ بنظر الاعتبار المصالح العليا للبلاد".

وقررت هولندا استدعاء سفيرها في طهران للتشاور عقب طرد طهران لاثنين من موظفي سفارتها.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، على "تويتر": "قررنا استدعاء السفير الهولندي في طهران للتشاور، والقرار يعقب طرد إيران لاثنين من موظفي السفارة الهولندية، وهو أمر غير مقبول".