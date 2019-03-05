الهند تكشف أسباب استخدامها مقاتلة عسكرية صنعها السوفييت ضد باكستان

وقال قائد القوات الجوية الهندية المارشال بيرندر سينغ دهانوا، ردا على أسئلة الصحفيين عن الأسباب التي تقف وراء نشر هذا الطراز من الطائرات الحربية واستعمالها في العمليات العسكرية الأخيرة مع باكستان، شدد على أن "ميغ- 21" لا تزال طائرة قادرة بعد تحديثها الأخير، حسب "آر تي".

© Sputnik . Evgeny Biyatov باكستان: السعودية حركت دولا في صراعنا مع الهند

وأضاف قائد سلاح الجو الهندي:"إن طراز ميغ — 21 بيسون، عبارة عن طائرة قادرة، وقد تم تطويرها ولديها رادار أفضل، وصواريخ جو جو ونظام أسلحة أفضل. نحن نقاتل بجميع الطائرات الموجودة في حوزتنا".

ويرجع تاريخ المقاتلة إلى خمسة عقود سابقة، وأدخلت عليها تحسينات في تسعينيات القرن الماضي.

وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر فبراير/شباط الماضي، على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش — إي- محمد" الإرهابي يوم 14 فبراير الماضي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين.وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.

وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.