صحيفة أمريكية: ترامب يكذب وسطيا 22 مرة في اليوم

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا يكشف متوسط مرات نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصريحات كاذبة، والتي وصلت وفقا للصحيفة إلى 22 مرة في اليوم الواحد، منذ بداية عام 2019.

ووفقا لموقع "فاكت تشيكير" التابع لصحيفة " واشنطن بوست "، فإنه منذ عام مضى بلغ متوسط ​​عدد التصريحات الكاذبة لترامب في اليوم الواحد 16.5 تصريح، وفي السنة الأولى من الرئاسة 5.9 تصريح.

وبحسب الصحيفة، أدلى ترامب، خلال فترة ترؤسه للولايات المتحدة، بأكثر من 9000 تصريح مشكوك فيه، وعلى وجه الخصوص، احتوى خطاب ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2019 الذي عقد في 3 آذار / مارس الجاري، أرقاما مبالغ فيها، وأكاذيب صريحة وتفاخر غير مبرر له.

واستشهدت الصحيفة بأمثلة على ذلك، فقد أدلى ترامب بـ 104 تصريحات كاذبة كان على رأسها تصريحاته حول أكبر تخفيض ضريبي لإدارته في تاريخ الولايات المتحدة، وحول بدء بناء الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك، والبيان القائل بأن الاقتصاد الأمريكي هو الأفضل حاليًا في التاريخ.