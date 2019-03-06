المرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية: تركيا لا يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وعد أبرز مرشحي حزب الشعب الأوروبي للانتخابات الأوروبية المقبلة، مانفريد فيبر، إنه سينهي محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فاز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.

وتقول تركيا إن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يظل واحدا من أهدافها الاستراتيجية الرئيسية رغم تعثر محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ سنوات وبعدما بدأت رسميا في 2004، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.

وقال فيبر للمحافظين الألمان في بافاريا "الكل يريد علاقات طيبة مع تركيا والكل يريد العمل عن قرب معها"، مضيفا "لكن إذا تسنت لي رئاسة المفوضية، فإنني سأوجه تعليمات للمكاتب في بروكسل لإنهاء المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي".

وأضاف "تركيا لا يمكنها الانضمام للاتحاد الأوروبي، ليكن ذلك واضحا".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيدرس طرح مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي المتعثرة منذ فترة طويلة للاستفتاء فيما يشير إلى استيائه من عملية يقول إنها تعطلت بسبب التحامل على المسلمين.