وسط صورة "سيلفي" وخلال تفقده لصواريخ "ثاد"... نتنياهو: نقوم بعمل استثنائي مع أمريكا

قال رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا نقوم بعمل استثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تفقد نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الموقع العسكري الذي نصبت فيه منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية الجديدة "ثاد" في قاعدة نفاطيم العسكرية بصحراء النقب.

تفقد رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الموقع حيث انتشرت منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية من طراز ثاد الاي نشرت في إسرائيل. pic.twitter.com/N2joivzFNv — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 6, 2019

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها:

هذا هو دليل قوي على التحالف المتين بين إسرائيل والولايات المتحدة. هذا الائتلاف المتين وهو عبارة عن دفاع مشترك يتم التعبير عنه، ليس من خلال النوايا فحسب، بل أيضا من خلال نشر القوات العسكرية ميدانيا فهو استثنائي.

وأضاف رئيس الوزراء نتنياهو، قائلا: نحن راضون جدا عن التعاون وعن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل الذي كثيرا ما يؤكد عليه الرئيس ترامب.

وأضاف رئيس الوزراء نتنياهو قائلا: نحن راضون جدا عن التعاون وعن الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل الذي كثيرا ما يؤكد عليه الرئيس ترامب. pic.twitter.com/lI5TmMEITD — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 6, 2019

والتقط نتنياهو صورة "سيلفي" مع الجنود الأمريكيين الذين يقومون بنصب وتشغيل المنظومة الدفاعية "ثاد"" في إسرائيل، وقد نشرها في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" باللغة العبرية.

הצטלמתי עם חיילים… אמריקנים. הברית בין ארה״ב לישראל חזקה מאי פעם! pic.twitter.com/hvAJRPMLoj — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 6, 2019

ويعد نشر هذه الصواريخ في إسرائيل ضمن تدريبات عسكرية تقوم بها القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي "إيكوم"، هذه الأيام، بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة لهذه المنظومات المركبة، في أرجاء العالم، بالإضافة لتقوية القدرات والتعاون مع منظومات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي.