أمريكا تزود إسرائيل بنظام ثاد الصاروخي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه جرى تزويد إسرائيل بنظام "ثاد" الصاروخي.

وقالت متحدثة باسم القيادة الأمريكية في أوروبا إن الجيش الأمريكي نشر نظام دفاع صاروخي متطور في إسرائيل.

وأضافت أن الإجراء يهدف إلى اختبار قدرة الجيش الأمريكي على النشر السريع لمثل هذه الأسلحة في أنحاء العالم.

The deployment of this American system in Israel emphasizes the US’s commitment to the defense and security of Israel. It‘s also an opportunity for the IDF to practice integrating advanced American air defense systems into the IAF Air Defense Array. pic.twitter.com/KqbVMA6y9t — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2019

​ولأسباب أمنية رفضت توضيح الفترة التي استغرقها نشر نظام ثاد، التي تطوره شركة لوكهيد مارتن ورايثيون، في إسرائيل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

من جانبها، أعلنت إسرائيل إن الجيش الأمريكي نفذ انتشارا تدريبيا لمنظومة الدفاع الصاروخي في إسرائيل للتمرن على الانتشار السريع وتعزيز القدرات الإسرائيلية.

وبحسب بيان للجيش "تجري القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي "EUCOM" هذه الأيام نشرا تدريبيا لمنظومات الدفاع من الصواريخ "THAAD" في إسرائيل، كجزء من تطبيق الفكرة التشغيلية المشتركة بهدف التدرب على قدرات النشر السريعة لهذه المنظومات المركبة، في أرجاء العالم، بالإضافة لتقوية القدرات والتعاون مع منظومات الدفاع الجوي في سلاح الجو الإسرائيلي".

وتابع أن "نشر منظومات الدفاع الأميركية في إسرائيل يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وحمايتها".