الشرطة الأستكلندية: الطرد المريب في إدنبرة لا يشكل خطرا

قالت الشرطة الأسكتلندية إن فريقا من خبراء المتفجرات أرسل للتعامل مع طرد مريب وسط مدينة إدنبرة، اليوم الخميس، خلص إلى أنه لا يحتوي سوى على ملابس ولا يشكل تهديدا.

وكانت الشرطة قد أخلت في وقت سابق اليوم، مبنى في وسط المدينة، وذلك بعد يوم من تنفيذها تفجيرا محكوما لطرد ملغوم أُرسل إلى جامعة جلاسجو.

أخلت الشرطة في أسكتلندا مبنى وسط إدنبره اليوم الخميس، إثر تلقيها بلاغا عن عبوة مريبة، وعقب يوم من تفجيرها عبوة أُرسلت إلى جامعة جلاسجو.

UPDATE — the package was found to contain clothing, posing no risk to the public. The cordon, established as a precaution while this was assessed by the EOD, has been removed. Local businesses and residents are thanked for their co-operation. pic.twitter.com/xmcbJpfFcP — Edinburgh Police (@EdinburghPolice) March 7, 2019

​وكتبت شرطة إدنبره على تويتر "تلقينا بلاغا عن تسلم عبوة مريبة في مبنى تجاري بشارع برنسيس حوالي الساعة 12.30 ظهر اليوم".

We received a report of a suspicious package having been received at a business premises on Princes Street at around 12.30pm today.



The building has been evacuated as a precaution & officers are in attendance to progress inquiries.



We will provide further updates in due course — Edinburgh Police (@EdinburghPolice) March 7, 2019

​وأتمت "تم إخلاء المبنى كإجراء احترازي والشرطة موجودة في الموقع لإجراء تحقيقات. سنعلن المزيد من التطورات في الوقت المناسب".

وتم أُرسال طرود بريدية تحتوي على قنابل صغيرة إلى مطاري هيثرو وسيتي في لندن ومحطة واترلو، أكثر محطات القطارات ازدحاما في العاصمة، يوم الثلاثاء.