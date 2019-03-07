بالفيديو... ماذا فعل ترامب مع رجل يحتضر

وتمثلت الأمنية التي حققها لترامب للمريض الذي يسكن في ولاية كونيكتكيت، في إجراء اتصال هاتفي معه، وذلك لتقديم الدعم والمساندة له خلال محاربته للمرض، بحسب صحيفة "نيو هافن" الأمريكية.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب معلقا على تصريحات إلهان عمر: يوم مظلم لإسرائيل

ويعاني المريض، جاي باريت، الذي من أصول أيرلندية، من تليف كيسي وتم نقله مؤخرا إلى الرعاية المنزلية.

وقامت بترتيب اتصال ترامب شقيقة باريت الكبرى، التي تعمل كمشرعة قانون منتمية للحزب الديمقراطي الأمريكي.

وفاجأ ترامب باريت بمحادثته هاتفيا، والذي قال له: "أنت مثلي يا جاي، فأنت تحافظ على مواصلة القتال، فكلانا نحارب".

وبدأ ترامب اتصاله الهاتفي بالقول للمريض البالغ من العمر 44 عاما، أنه يبدو وسيما رغم مرضه.

وفي المقابل، ضحك باريت من ممازحة ترامب معه، قبل أن يستخدم عبارة بذيئة لوصف رأيه في مظهره.

وسأل الرئيس الأمريكي باريت: "أنت بطل، أنت تحاربه المرض أليس كذلك"، ليرد عليه: "هذا ما يفعله الأيرلنديون، أليس كذلك".

فرد ترامب عليه: "نعم ، هذا ما يفعله الايرلنديون، ولابد أن تؤمن بهذا"، وأعرب عن أمنيته في أن يتمكن باريت من المشاركة في حشد انتخابي، فيما امتدح شقيقته ووصفها بـ "العظيمة".

ورد باريت على ترامب أنه يخطط للانتقال إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في الحشد الانتخابي، قبل أن يتوفي.

وأوضح جاي باريت لترامب إنه ناخب مستقل ساعد في انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في عام 2008، ولكنه لم يدعمه في عام 2012 بسبب معارضته لسياسته الخاصة بالرعاية الصحية.

كما وعد إريك، نجل ترامب، بإرسال هدية خاصة إلى جاي باريت.

ويقول الأطباء إن باريت سيعيش لمدة 6 أشهر، لكنه يأمل أن يظل في عام 2020.