بريطانيا تمنح مواطنة من أصل إيراني معتقلة في طهران بتهمة التجسس حماية دبلوماسية

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "قرر وزير الخارجية البريطاني منح نازانين زاغاري راتكليف الحماية الدبلوماسية جزءا من جهود الحكومة لتحريرها".
وتابع البيان: وأن الإجراءات التي تتخذ مع نازانين زاغاري راتكليف لا تتوافق مع المعايير الدولية، وأثناء وجود نازانين زاغاري راتكليف في السجن، تم حرمانها من الحصول على الرعاية الطبية على الرغم من توصية الأطباء بالكشف عليها".
يذكر أن السلطات اعتقلت الموظفة من أصل إيراني نازانين والتي كانت تعمل مديرة لأحد مشاريع مؤسسة "تومسون رويترز"، في أبريل/ نيسان 2016 في أحد مطارات العاصمة الإيرانية طهران أثناء محاولتها العودة إلى بريطانيا بصحبة طفلتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة عائلية.
وأدينت نازانين "بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران"، وهو اتهام نفته عائلتها ومؤسسة "تومسون رويترز".
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