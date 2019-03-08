ترامب بموقف جديد يتجاهل زوجته (فيديو)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء التشيكي في البيت الأبيض، خلال زيارة رسمية يقوم بها أندريه بابيتش للولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد استقبال الرئيس الأمريكي لنظيره التشيكي لقطة محرجة كان بطلها ترامب، حيث انتظر الرئيس الأمريكي نظيره أمام البيت الأبيض في الوقت الذي ترجل فيه الرئيس التشيكي وزوجته من السيارة.

Awkward: Trump appears to leave first lady Melania Trump and Monika Babisov, wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis, hanging and shrugging outside the White House. https://t.co/J6p5sPGjvr pic.twitter.com/ZirjOa74AE — Newsweek (@Newsweek) ٧ مارس ٢٠١٩

ليتقدم ترامب وزوجته لمصافحة ضيوفهم، ولتجهز زوجتي الرئيسيين أنفسهما لإلتقاط صورة رسمية أمام البيت الأبيض قبل الدخول، ليتجاهل كلا الرئيسين هذه اللحظة وليهما في الدخول في الوقت الذي نظرت فيه زوجتاهما لبعضهم البعض في شيء من الإستغراب.

يذكر بان بابيس هو أول رئيس وزراء تشيكي منذ العام 2011 يتلقى دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض، في زيارة تستمر لثلاثة أيام.