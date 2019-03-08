"هزة نووية" في كوريا الشمالية يصل تأثيرها إلى جارتها الجنوبية

وبحسب ما نقلت صحيفة "كوريان تايمز"، فإن شدة الهزة الأرضية الناجمة عن نشاط اصطناعي، وصلت إلى 2.1، في بلدة بيونغانغ القريبة من المنطقة الحدودية مع كوريا الجنوبية، وأضافت أن مركز الزلزال قريب من سطح الأرض.
في غضون ذلك، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن تلاحظ نشاطا في منصة الإطلاق "سوهي" في كوريا الشمالية.
وقال المسؤول للصحفيين:"نرى بوضوح مستوى معين من النشاط الذي يظهر من خلال الصور الفضائية والخاصة، ولكن ما الذي يحدث هناك ولماذا، لسنا مستعدين لتقديم استنتاجات". وأضاف أن بدء العمل في منصة الإطلاق الفضائي "سوهي" ينتهك الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
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