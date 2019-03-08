تعيين بهرام قاسمي سفيرا لإيران لدى فرنسا

أعلن المركز الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية عن تعيين الناطق باسم الوزارة بهرام قاسمي سفيرا لإيران لدى فرنسا.

طهران — سبوتنيك. ووفقا لبيان المركز الدبلوماسي والإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية، فإنه "باقتراح من وزير الخارجية السيد محمد جواد ظريف، وبقرار رئيس الجمهورية حسن روحاني، تم تعيين بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منصب السفير الجديد لإيران في فرنسا".

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وشغل بهرام قاسمي سابقا منصب سفير إيران لدي أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا، كما شغل رئاسة الدائرة السياسية الثانية في وزارة الخارجية.

كما تولى قاسمي منصب رئيس الدائرة السياسية الثانية، ورئيس الدائرة السياسية الأولى لدول الكومنولث، والمدير العام لدائرة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، ومساعد رئيس مركز البحوث الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية.