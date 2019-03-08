الحرس الثوري: نزيد قدراتنا العسكریة یومیا لمواجهة أي تهدید

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري، العمید محمد سلامي أن بلاده تزید قدراتها العسكریة یومیا لمواجهة أي تهدید.

وفي كلمة له ألقاها الخمیس في مدینة لیكك بمحافظة كهكیلویة وبویر أحمد (جنوب غرب) قال إن

"مؤامرات الأعداء السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا تفلح لهم وإیران ما زالت القلب النابض للمقاومة العالمیة".

© AP Photo / Vahid Salemi الحرس الثوري الإيراني: قوتنا الدفاعية لا نظير لها وقوة أمريكا مزيفة

وأشار العمید سلامي إلى أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، قد وصلت إلى بر الأمان وقال إن الأعداء لم یحققوا النصر في أي من مؤامرتهم ضد الجمهوریة الإسلامیة وقد هزموا دوما.

وأشار إلى "اندحار الكیان الصهیونی أمام حزب الله" مضيفا أن "الأحزاب الإسلامیة في العالم قد تعلمت درس المقاومة من شهداء ومقاومة إیران الإسلامیة یصفتها القلب النابض للعالم الإسلامي".

وشدد القائد العسكري على أن بلاده "لن تستسلم أبدا بل ستجعل الدول الغربیة تنصاع لإرادتها"، منتقدا "تهدیدات الأعداء ومنها الحظر الظالم".

ولفت إلى أن "تاثیر الثورة الإسلامیة قد بلغ المنطقة كلها. الشرق الأوسط لم يعد الآن ساحة تصول وتجول فیها أمريكا. قوة الدول الغربیة والمحتلین آیلة إلى زوال".

وأضاف أن "الجمهوریة الإسلامیة تعلمت بأنها سترد على أعداء الثورة الإسلامیة سواء السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وسنرد علیهم بساحة الحرب والمخدرات".

ووصف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قوة مزيفة.

وأشار اللواء جعفري، بكلمة في مدينة تبريز (شمال غربي إيران) إلى القوة الدفاعية التي تتمتع بها الجمهورية الإيرانية قائلا إنها "قوة لا نظير لها"، بحسب وكالة "تسنيم".

وأوضح القائد العام للحرس الثوري أن القوة الدفاعية الإيرانية تتمتع بتكنولوجيا حديثة للصواريخ والطائرات المسيّرة، وترتكز على الطاقات المحلية والقدرات العلمية.