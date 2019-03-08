ماي تدعو البرلمان البريطاني للتصويت لصالح بريكست وتحذر من التأخير

وقالت ماي في مؤتمر صحفي في غريمسبي البريطانية:

"إذا رفض البرلمان البريطاني هذه الصفقة سنكون في أزمة…التأخير قد يؤدي إلى شيء آخر، وهو استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفرص حدوث ذلك هي في ازدياد".

وأشارت ماي إلى أن: "اتفاق البريكست لا يخص فقط البرلمانيين بل يخص البلد بأكمله والناس الذين صوتوا من أجله ويريدون تطبيقه من أجل مستقبل أفضل لبلدنا".

وأعلنت أنها ستلقي كلمة أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء قبيل التصويت.

© Sputnik . Justin Griffiths-Williams لا مبررات إضافية لاستخدام "بريكست" في بريطانيا

يذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

ورفض مجلس العموم البريطاني، الشهر الماضي، الخطة التي اتفقت عليها ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202 وافقوا على الخطة.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية في بريطانيا في حال عدم التوصل لاتفاق.