في يوم المرأة العالمي.. ميغان ماركل تحصل على لقب ملكي جديد

عينت الملكة اليزابيث الثانية دوقة ساسيكس نائبة رئيس جمعية الكومنولث الخيرية اليوم الجمعة، ورئيسها هو الأمير هاري.

ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، من المتوقع أن يسهم منصب ماركل الجديد إسهاما نشطا في عمل المؤسسة مع الشباب في جميع أنحاء الكومنولث والمشاركة في الأنشطة الرامية إلى دعم الفتيات والنساء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ترست"، نيكولا برينتول، في بيان:

"نحن سعداء لأن الفرصة الأولى للعمل رسميا مع صاحبة السمو الملكي تأتي في اليوم العالمي للمرأة، غالباً ما تواجه النساء في جميع أنحاء بدول الكومنولث والعالم الكثير من العقبات التي تعترضهن لتحقيق النجاح. لذا يسعدنا الحصول على دعم نائبة الرئيس في مساعدة الآخرين على التغلب على تلك العقبات".

وبحسب الصحيفة، أن تزامن تعيين دوقة ساسيكس مع عيد المرأة العالمي لم يكن مفاجأة غير متوقعة، فلطالما دافعت ميغان عن دور المرأة لسنوات، حتى قبل أن تصبح فردا من العائلة المالكة.

ومن المقرر أن تقوم الدوقة بالاحتفال بالمنصب الجديد واليوم العالمي للمرأة، في كلية كينجز كوليدج في العاصمة لندن، وتتحدث حول أبرز النساء في التاريخ.

يذكر أن جمعية الكومنولث الخيرية تدعم القادة الشباب لتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل والأمل للآخرين في جميع أنحاء العالم.