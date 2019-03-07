الأمير البريطاني هاري يقوم بزيارة غير معلنة إلى برلين

وصل الأمير البريطاني هاري، إلى برلين في زيارة غير معلنة، للمشاركة في مؤتمر سياحي في العاصمة الألمانية.

قالت متحدثة باسم قصر كينزنجتون، إن حفيد ملكة بريطانيا يحضر المؤتمر في إطار مشروع للاستدامة والسياحة تابع لمؤسسة (رويال فاونديشن) الخيرية.

وذكرت المتحدثة أن هاري يحضر المؤتمر بصفته الشخصية، بحسب ما نشرته "رويترز".

Prince Harry arriving in Berlin earlier today. pic.twitter.com/dGS32I3QEy — Ritzygal (@Ritzygal2020) March 7, 2019

​وتشرف المؤسسة على الجهود والأعمال الخيرية للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وشقيقه الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار صورتين للأمير أثناء دخوله من الباب الخلفي لفندق لم تكشف اسمه مساء أمس الأربعاء، وهو يرتدي البذلة الرمادية التي كان يرتديها أثناء ظهوره مع زوجته الحامل في وقت سابق أمس في لندن.

وقالت الصحيفة إن آخر زيارة رسمية قام بها هاري لبرلين كانت قبل تسعة أعوام، لكنه زار ألمانيا في عام 2017 في رحلة صيد خاصة.