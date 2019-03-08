ترامب : علاقاتنا جيدة مع كيم جونغ أون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ما زال يتمتع بعلاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونقلت قناة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله:" أشعر بأن علاقاتنا مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون جيدة، وستبقى جيدة. سأكون مندهشًا بشكل غير مستحب إذا فعل ما لم نتفق عليه. سنرى ما سيحدث ".

— ABC News (@ABC) March 8, 2019

وفي وقت سابق ، صرح ترامب أنه سيكون "محبطا للغاية" تجاه كيم جونغ أون في حال ثبوت صحة التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية تعيد بناء موقع اختبار محرك الصاروخ.

والتقى الزعيمان ترامب وكيم في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.