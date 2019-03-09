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    مظاهرات المعارضة الفنزويلية (خوان غوايدو) في كاراكاس، فنزويلا فبراير/ شباط 2019

    أمريكا تتهم وزير الصناعة الفنزويلي بانتهاك عقوبات

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم
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    أعلنت الحكومة الأمريكية توجيه اتهامات جنائية لوزير في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فيما يتعلق بانتهاك عقوبات فُرضت قبل عامين عندما كان الوزير متهما بتهريب المخدرات.

    واتُهم وزير الصناعة الفنزويلي طارق زيدان العيسمي مداح أمس الجمعة بالالتفاف على العقوبات التي فُرضت في فبراير شباط 2017 عبر توظيف شركات أمريكية لتوفير خدمات الطائرات الخاصة، بما في ذلك رحلة من روسيا إلى فنزويلا في 23 فبراير/شباط، وفقا لوكالة "رويترز".

    الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع قادة الجيش في كاراكاس في 21 فبراير / شباط 2019
    © REUTERS / Reuters
    المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا لا يستبعد فرض عقوبات إضافية ضد كاراكاس
    ووجهت الحكومة الأمريكية أيضا اتهامات جنائية إلى رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيلو الذي فرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات كشريك للوزير، ضمن متهمين آخرين.

    ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محامي للعيسمي، كما لم يرد حتى الآن محامي لوبيز بيلو على طلب للتعليق، ولم ترد أيضا وزارة الإعلام في فنزويلا على طلب تعقيب.

    ويواجه العيسمي ولوبيز بيلو، اللذان يبلغان من العمر 44 عاما، خمسة اتهامات بالالتفاف على العقوبات وانتهاك قانون للمخدرات معني باستهداف الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم يهددون المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية الأمريكية.

    وتصل العقوبة القصوى لكل اتهام منها إلى السجن لمدة ثلاثين عاما.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, فنزويلا
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