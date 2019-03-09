أمريكا تتهم وزير الصناعة الفنزويلي بانتهاك عقوبات

واتُهم وزير الصناعة الفنزويلي طارق زيدان العيسمي مداح أمس الجمعة بالالتفاف على العقوبات التي فُرضت في فبراير شباط 2017 عبر توظيف شركات أمريكية لتوفير خدمات الطائرات الخاصة، بما في ذلك رحلة من روسيا إلى فنزويلا في 23 فبراير/شباط، وفقا لوكالة "رويترز".
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محامي للعيسمي، كما لم يرد حتى الآن محامي لوبيز بيلو على طلب للتعليق، ولم ترد أيضا وزارة الإعلام في فنزويلا على طلب تعقيب.
ويواجه العيسمي ولوبيز بيلو، اللذان يبلغان من العمر 44 عاما، خمسة اتهامات بالالتفاف على العقوبات وانتهاك قانون للمخدرات معني باستهداف الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم يهددون المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية الأمريكية.
وتصل العقوبة القصوى لكل اتهام منها إلى السجن لمدة ثلاثين عاما.
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