أمريكا تتهم وزير الصناعة الفنزويلي بانتهاك عقوبات

أعلنت الحكومة الأمريكية توجيه اتهامات جنائية لوزير في حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فيما يتعلق بانتهاك عقوبات فُرضت قبل عامين عندما كان الوزير متهما بتهريب المخدرات.

واتُهم وزير الصناعة الفنزويلي طارق زيدان العيسمي مداح أمس الجمعة بالالتفاف على العقوبات التي فُرضت في فبراير شباط 2017 عبر توظيف شركات أمريكية لتوفير خدمات الطائرات الخاصة، بما في ذلك رحلة من روسيا إلى فنزويلا في 23 فبراير/شباط، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / Reuters المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا لا يستبعد فرض عقوبات إضافية ضد كاراكاس

ووجهت الحكومة الأمريكية أيضا اتهامات جنائية إلى رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيلو الذي فرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات كشريك للوزير، ضمن متهمين آخرين.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محامي للعيسمي، كما لم يرد حتى الآن محامي لوبيز بيلو على طلب للتعليق، ولم ترد أيضا وزارة الإعلام في فنزويلا على طلب تعقيب.

ويواجه العيسمي ولوبيز بيلو، اللذان يبلغان من العمر 44 عاما، خمسة اتهامات بالالتفاف على العقوبات وانتهاك قانون للمخدرات معني باستهداف الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم يهددون المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية الأمريكية.

وتصل العقوبة القصوى لكل اتهام منها إلى السجن لمدة ثلاثين عاما.