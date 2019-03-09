"السترات الصفراء" تعلن تنظيم اعتصام قرب برج إيفل

أعلن محتجو "السترات الصفراء" تنظيم اعتصاما قرب برج "إيفل" ومظاهرات في مختلف أنحاء، بالتزامن مع الاحتفال اليوم العالمي للمرأة.

وذكرت قناة "فرانس 24"، أن المحتجين يسعون إعطاء زخم جديد لتحركهم المناهض للسياسة المالية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون عبر مظاهرات في أنحاء فرنسا واعتصام قرب برج إيفل وتعبئة للنساء.

ودعت نساء "السترات الصفراء" إلى مظاهرة السبت في باريس، وتحديدا اعتبارا من الساعة 11:00 انطلاقا من جادة الشانزليزيه.

​وذكرت القناة أن عدد المحتجين كان 282 ألفا حين أطلقوا تحركهم للمرة الأولى في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. وشكل هذا الاستياء الشعبي أسوأ أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه العام 2017.

ولكن على مدى أربعة أشهر أخذ عدد المتظاهرين يتراجع حتى أنه كان أقل من أربعين ألفا في الثاني من مارس/ آذار بينهم أربعة آلاف في باريس.

غير أن المتظاهرين يشككون في هذه الأرقام ويؤكدون أن التعبئة مستمرة قبل أسبوع من انتهاء "النقاش الوطني الكبير" الذي دعت إليه السلطات للاستماع إلى المطالب وتقديم حلول سياسية.

وأوضحت أن الحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع في باريس سيكون اعتصاما قرب برج إيفل، في موازاة تظاهرات في مدن أخرى وسط مخاوف دائمة من أعمال عنف تخللت المظاهرات السابقة.