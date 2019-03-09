مادورور يحذر من رد كاراكاس في حال العدوان الأمريكي

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الأمريكية من أن كاراكاس سترد في حالة شنت واشنطن عدوان على الجمهورية البوليفارية.

وكتب مادورو على صفحته الشخصية على تويتر: "الإمبراطورية الأمريكية تقلل مرة أخرى من تقدير وعزم الشعب الفنزويلي. أؤكد لكم أن كل محاولة للعدوان الإمبريالي ستواجه رداً حاسماً من الوطنيين، رجالاً ونساء، ممن يحبون وطننا ويدافعون عنه بشجاعة".

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 9, 2019

في وقت سابق من اليوم السبت أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن نشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة الكهربائية في البلاد، بعد انقطاع الكهرباء عن العاصمة كراكاس ومدن كبيرة أخرى بسبب عطل في محطة الطاقة الرئيسية بالبلاد.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه شدد مادورو على أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.