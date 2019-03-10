الأمير هاري يلقي دعابة صادمة في المغرب عن حمل زوجته ميغان ماركل

وفاجأ دوق ساسكس الجميع، عندما ألقى دعابة صادمة في اليوم الثاني من زيارته إلى المغرب، فأثناء زيارته مع زوجته لدار تدعم تعليم الإناث في المناطق الريفية والمعزولة في جبال أطلس، تلقيا التهاني بمناسبة انتظارهما لمولودهما الأول، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.
وعندما رد الأمير هاري على زوجته: "هل هو طفلي"، قوبلت مزحته بضحكات من المتواجدين مع دوق ودوقة ساسكس.
ومن المنتظر أن يستقبل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل طفلهما الأول خلال موسم الربيع.
واحتفلت ميغان ماركل بزواجها من الأمير هاري، في شهر مايو/أيار، بداخل قلعة "ويندسور" في المملكة المتحدة.
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