الأمير هاري يلقي دعابة صادمة في المغرب عن حمل زوجته ميغان ماركل

ألقى الأمير هاري، نجل ولي عهد بريطانيا، دعابة صادمة بشأن الحمل الأول لزوجته، دوقة ساسكس، ميغان ماركل، وذلك أثناء زيارتهما الأولى للمغرب الأسبوع الماضي.

وفاجأ دوق ساسكس الجميع، عندما ألقى دعابة صادمة في اليوم الثاني من زيارته إلى المغرب، فأثناء زيارته مع زوجته لدار تدعم تعليم الإناث في المناطق الريفية والمعزولة في جبال أطلس، تلقيا التهاني بمناسبة انتظارهما لمولودهما الأول، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولكن بدلا من الاكتفاء بشكر مهنئيه، قرر الأمير هاري أن يمازح زوجته، قائلا لها: "انتظري هل أنت حامل؟"، لترد ميغان ماركل على زوجها: "نعم.. مفاجأة".

وعندما رد الأمير هاري على زوجته: "هل هو طفلي"، قوبلت مزحته بضحكات من المتواجدين مع دوق ودوقة ساسكس.

ومن المنتظر أن يستقبل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل طفلهما الأول خلال موسم الربيع.

واحتفلت ميغان ماركل بزواجها من الأمير هاري، في شهر مايو/أيار، بداخل قلعة "ويندسور" في المملكة المتحدة.