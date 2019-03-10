19 موظفا من الأمم المتحدة ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أنه وفقا للتقديرات الأولية هناك 19 موظفا بمنظمات تابعة للأمم المتحدة ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة اليوم الأحد.

جنيف —سبوتنيك.وقالت منظمة الهجرة الدولية في بيان إن "البيانات الأولية تشير إلى مقتل 19 موظفا لهم علاقات بمنظمات تابعة للأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن من بين القتلى موظفة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية، آن كاترين فيجل، وهي مواطنة ألمانية، كانت في طريقها إلى نيروبي لتلقي التدريب.

وتحطمت طائرة إثيوبية، في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تحطم الطائرة، معربا عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا. وكتب على "تويتر" يقول "يود مكتب رئيس الوزراء، نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا، أن يعرب عن أعمق تعازيه لأسر الذين فقدوا أحبائهم على طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بوينغ 737 في رحلة متجهة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".