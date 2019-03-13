مقتل 31 مسلحا من تنظيم "القاعدة" بغارات جوية في أفغانستان

© Sputnik . T. Azim الدفاع الأفغانية: مقتل 350 مسلح بغارات على مواقع مجموعات إرهابية خلال أسبوع

كابول — سبوتنيك . وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إنه "نتيجة ضربة جوية بمديرية غيرو في ولاية غزني على مركز عسكري تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، الجناح الهندي، لقي 31 إرهابيا بما في ذلك 9 انتحاريين مصرعهم، علاوة على تدمير سيارات وآليات كانت بحوزة المجموعة والتي كان يقودها شخص يدعى قاري عارف".

وأكدت الدفاع الأفغانية، التزامها بمواصلة محاربة الإرهاب العالمي والقضاء عليه.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت الأسبوع الماضي، أن "350 إرهابيا بينهم قياديين قتلوا وتم تدمير الكثير من المعدات والمراكز بضربات شنها سلاح الجو ضد مواقع الإرهابيين بأنحاء متفرقة من البلاد خلال الأسبوع الأخير من فبراير/شباط الماضي".

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن "350 إرهابيا بما في ذلك 12 من القياديين، قتلوا في العمليات". وأضاف أن "الغارات أدت إلى تدمير عشرات المقار والمخابئ ومخازن الأسلحة والعتاد التابعة للمجموعات الإرهابية".

وأكد بيان وزارة الدفاع الأفغانية، أن "قادة الإرهابيين الذين تمت تصفيتهم ضالعين في التخطيط لعمليات انتحارية وتفخيخ الطرقات والهجمات الانغماسية في المناطق التي كانوا ينشطون فيها".

يذكر أن، أفغانستان تشهد صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية، وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد من جهة أخرى.