أردوغان يهاجم نتنياهو: عد إلى رشدك فأنت قاتل الأطفال الظالم

وقال أردوغان في تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول" الرسمية: "نتنياهو… عد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات".
#عاجل | #أردوغان: "نتنياهو.. عد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 13, 2019
وعلق الرئيس التركي على الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، قائلا: "بإذن الله لن يستطيع أحد أن يُنسينا قضية القدس، ما دامت هذه الأمة قائمة على قدميها. سيجدوننا أمامهم في كل هجوم يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت مع شعبنا حتى لو صمت الجميع. سنواصل نضالنا من أجل الدفاع عن القدس حتى نفسنا الأخير، بما يليق بمكانتها لدى العالم الإسلامي".
#عاجل | #أردوغان حول اعتداء إسرائيل على #المسجد_الأقصى: سيجدوننا أمامهم في كل هجوم يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت مع شعبنا حتى لو صمت الجميع— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 13, 2019
#عاجل | #أردوغان حول الاعتداءات الاسرائيلية على #الأقصى: نحن لم نظلم أي يهودي ولم نعتد على أي كنيس في #تركيا، فلا تستفزونا لأننا نربأ بأنفسنا عن مثل هذه الممارسات، كما أننا سنحاسبكم أمام المجتمع الدولي— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 13, 2019
وقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم أطفال وامرأة.
وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص، أمس، فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية قالت إن أحدهما هاجمها بسكين.
وأعيد، فجر اليوم، فتح بوابات المسجد الأقصى التي أغلقتها القوات الإسرائيلية بعد إخراج المصلين من المسجد، أمس، إثر اتهامها للفلسطينيين بإلقاء قنبلة حارقة على مركز للشرطة الإسرائيلية داخل مجمع الحرم القدسي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)