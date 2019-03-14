مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر انهيار مبنى جنوب غربي نيجيريا

أعلنت هيئة الطوارئ النيجيرية مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإنقاذ 37 آخرين إثر انهيار مبنى بولاية لاغوس، جنوب غربي البلاد، أمس الأربعاء.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المسؤول في الهيئة الوطنية للطوارئ إبراهيم فارينلوي لوكالة سبوتنيك: "حتى الآن عثرنا على 9 جثث لأشخاص، قضوا تحت أنقاض المبنى".

© REUTERS / AFOLABI SOTUNDE انهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس كبرى مدن نيجيريا

وأضاف المسؤول: "لا زالت عمليات الإنقاذ التي يساعدنا فيها الناس متواصلة، وأنقذنا 37 شخصا فقط"، موضحا "لا نعلم بدقة عدد الأشخاص الذين كانوا يتواجدون في المبنى قبل انهياره".

أفادت وكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، بانهيار مبنى يضم مدرسة، في مدينة "لاغوس" في نيجيريا.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المنطقة الجنوبية الغربية للوكالة الوطنية، إبراهيم فارينلوي، القول إن "مبنى يحتوي على مدرسة انهار في لاغوس"، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات فورية عن أي إصابات.

وذكرت هيئة الطوارئ النيجيرية أن مكون من3 طوابق.

وقال متحدث باسم الهيئة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وردتنا معلومات عن انهيار مبنى من 3 طوابق في إحدى مناطق لاغوس، ولا نزال نتحرى الدقة، والمعلومات من موقع الانهيار حتى الآن".

وأضاف المتحدث: "لا معلومات إضافية حول وجود ضحايا حتى اللحظة".

BREAKING: Children trapped as 3-storey building collapses in Lagos | TheCable https://t.co/8m0dSntNTP pic.twitter.com/HgSCvfod5s — TheCable (@thecableng) March 13, 2019

وذكرت صحيفة "ذا كابل" المحلية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 10 صباحا يوم الأربعاء، لافتة إلى أن الطابق الأرضي من المبنى يستخدم كمدرسة، وكان التلاميذ في فصولهم الدراسية وقت الحادث.