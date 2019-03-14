مجلس الشيوخ الأمريكي يتحدى ترامب بشأن حالة الطوارئ

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس على إنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أفادت وكالة "رويترز" أن مجلس الشيوخ الأمريكي انضم اليوم الخميس إلى مجلس النواب في إصدار تشريع يتحدى الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية التي أعلنها يوم 15 فبراير.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت في وقت سابق من الشهر الماضي لصالح إلغاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ فيما يمثل تحديا كبيرا لجهود الرئيس لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكان ترامب قد تعهد باستخدام حق النقض (الفيتو)، وهو فعل لم يتخذه بعد كرئيس.

لكن من المتوقع أن يعوق عدد كاف من الجمهوريين في الكونغرس أية محاولة لإلغاء الفيتو. ويحتاج إلغاء الفيتو الرئاسي إلى ثلثي أصوات مجلسي النواب والشيوخ.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 59 صوتًا مقابل 41 صوتًا لإنهاء حالة الطوارئ.