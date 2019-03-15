ترامب: هجوم نيوزيلندا "مذبحة مريعة" وأبرياء جرى قتلهم عبثا

القاهرة — سبوتنيك. وغرد ترامب على حسابه على "تويتر"، قائلا: "أقدم أحر مشاعر التعاطف وأطيب الأمنيات لشعب نيوزيلندا بعد المجزرة المروعة في المسجدين، لقد قتل 49 شخصا بريئا بشكل عبثي للغاية، والولايات المتحدة تقف إلى جانب نيوزيلندا بما استطاعت".
وأعلن رئيس شرطة مدينة كرايست تشيرش، مايك بوش، القبض على 4 أشخاص متهمين بالتورط في حادث إطلاق النار في المسجدين.
ونقلت قناة "نيوزيلند هيرالد" المؤتمر الصحفي لرئيس شرطة المدينة، وقال خلاله إنه تم القبض على أربعة أشخاص المشتبه بهم، وسيتم التحقيق معهم لمعرفة مجريات الحادثة.
وأضاف بوش قائلا: "لا نعرف شيئا عن المتورطين الآخرين بالهجوم والتحقيق سيساعدنا على معرفة المزيد".
كما أكد بوش أن الشرطة المحلية تصرفت بجرأة وسرعة لضبط الأمور، وقامت باعتقال المشتبه بهم خلال ساعات بعد حدوث الهجوم الإرهابي في المنطقة.
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