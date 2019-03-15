بومبيو يدعم حق إسرائيل في حماية مواطنيها

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه يدعم "حق إسرائيل في حماية مواطنيها"، وذلك بعد أن ضربت إسرائيل عشرات الأهداف التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على صواريخ من القطاع الفلسطيني

وكتب الوزير الأمريكي تغريدة على "تويتر" قال فيها، "مرة أخرى، يتعرض المواطنون الإسرائيليون لهجوم من إرهابيين في غزة، مسلحون وممولون من قبل أسيادهم الدمى في طهران".

وأضاف بومبيو "نحن نقف إلى جانب حليفنا. لإسرائيل الحق في حماية مواطنيها".

Once again, Israeli citizens are under attack from terrorists in Gaza, armed and financed by their puppet masters in Tehran. We stand by our ally. Israel has the right to protect its citizens. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 15, 2019

​واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، نحو 100 هدف في أنحاء قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق صاروخين من داخل القطاع باتجاه مدينة تل أبيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له اليوم الجمعة: "شنت هذه الليلة طائرات ومروحيات حربية وقطع طائرة تابعة لجيش الدفاع سلسلة غارات على نحو 100 هدف إرهابي تابع لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".

شنت هذه الليلة (الجمعة) طائرات ومروحيات حربية وقطع طائرة تابعة لجيش الدفاع سلسلة غارات على نحو 100 هدف إرهابي تابع لمنظمة #حماس الإرهابية في أنحاء قطاع #غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2019

​وأضاف "من بين هذه الأهداف الإرهابية تم استهداف مركز مكاتب مقر الضفة التابع لمنظمة حماس الإرهابية في حي الرمال بوسط مدينة غزة. يعتبر هذا المقر مسؤولا عن توجيه الناشطين الإرهابيين من منظمة حماس في الضفة عن طريق قيادة العمليات التخريبية، وبناء الشبكات الإرهابية ونقل الأوامر للعمليات التخريبية ونقل الأموال وتقديم الرد اللوجستي بهدف تنفيذ العمليات التخريبية ضد إسرائيل ومواطنيها".

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي التصعيد الإسرائيلي حتى اللحظة، أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجراح وحروق مختلفة، منها رجل وزوجته برفح، وإصابتان بغزة.

وقال الدكتور محمد أبو هلال، مدير الاستقبال والطوارئ في المستشفى الأوروبي بقطاع غزة، إن حالة المواطنة خطيرة جدا، وهي حامل، فيما وصفت إصابة زوجها بالخطيرة أيضا، وذلك بحسب وكالة "سما".