الأرجنتين تحظر تحليق طائرات "بوينغ 737-8 ماكس" فوق أراضيها

حظرت الإدارة الوطنية للطيران المدني الأرجنتيني (ANAC) الرحلات الجوية لطائرة بوينغ 737 ماكس فوق الأرجنتين بعد تحطم إحدى طائرات هذا النوع في إثيوبيا.

ودعت ANAC إلى فرض حظر فوري على جميع أنواع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و 737 ماكس 9 فوق الأرجنتين، حتى يتم التوصل إلى استنتاجات لتبرير إلغاء التدبير، وفقًا ل Telam.

© AP Photo / Kin Cheung إيران تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات "بوينغ 737 ماكس"

كما علقت أكبر شركة طيران أرجنتينية، وهي شركة Aerolineas Argentinas ، مؤقتا استخدام طائرة بوينغ 737 ماكس 8.

ولقي157 شخصا، رعايا 35 دولة من بينهم 3 روس، مصرعهم، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من النوع المذكور، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقرر عدد كبير من الدول والشركات الأجنبية تعليق استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس 8"، وقد أفادت شركة "إس 7" للخطوط الجوية التي تعتبر الشركة الوحيدة التي تستخدم طائرات من النوع في روسيا لوكالة "سبوتنيك" بأنها قررت أيضا تعليق استخدام هذه الطائرات منذ يوم 13 آذار/مارس الحالي حتى الحصول على توضيح أسباب وقوع هذه الكارث.