سكان نيوزيلندا يؤدون رقصة "هاكا" تضامنا مع أهالي ضحايا المسجدين (فيديو)

انتشرت عبر الإنترنت مقاطع مصورة لعدد من الرجال في نيوزيلندا وهم يؤدون رقصة الـ"هاكا" التقليدية والمشهورة في البلاد، أمام مسجد "دينزأفينو" حيث تم وضع الزهور على أرواح الضحايا.

ففي أحد المقاطع المصورة والذي تم إلتقاطه ليلا تظهر مجموعة من الأشخاص اللذين كانوا يضعون الزهور على أرواح الضحايا، في الوقت الذي أقترب به شاب من الجمع.

ليبتعد منفردا حاملا عصا بيده وليبدأ بالغناء والرقص، مستعينا برقصة "هاكا" التقليدية، بحسب مانقل موقع "Stuff".

وظهرت ملامح التأثر واضحة على الشاب الذي وقف منحني الرأس بعد أدائه لرقصته، دقيقة صمت.

كما انتشر مقطع مصور آخر لمجموعة من ثلاثة رجال قاموا بتأدية الرقصة بالقرب من مسجد أروندل، في الوقت الذي أحاط بهم عدد من الأشخاص الذين اجتمعوا عند مسجد أروندل حيث أدوا الرقصة تعبيرا عن دعمهم للضحايا.

ونشر صاحب الحساب "Mark Hanrahan" مقطعا مصورا وعلق قائلا: "أدى الكيويون (النيوزيلنديون) رقصة هاكا اليوم عند مسجد أروندل، تعبيرا عن دعمهم للمسلمين. انضم مئات النيوزيلنديين إلى المسلمين أثناء وقت الصلاة".

Kiwis perform the Haka today at Arundel Mosque as a sign of support for Muslim’s. Hundreds of NZ people joined the Muslims during prayer time. @9NewsGoldCoast @9NewsQueensland pic.twitter.com/PZajw5glUo — Mark Hanrahan (@MarkHanrahan9) ١٦ مارس ٢٠١٩

يذكر بأن مدينة كرايستشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.

وتعتبر رقصة "الهاكا" التقليدية من تراث سكان نيوزيلندا الأصلين المعروفين باسم "الماوريين" وهي رقصة تحد تعتمد على الأوضاع الجسدية وتؤدى بشكل جماعي أو منفرد.