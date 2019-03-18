بالفيديو... أرفع قيادية نيوزيلندية تلقي خطابا باللغة العربية

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابطة في الشرطة النيوزيلندية، تعتبر أرفع قيادية مسلمة، وهي تلقي خطابا باللغة العربية أمام حشد من الناس ضمن فعالية تأبين لضحايا هجوم كرايست تشيرش.

وعرفت نفسها بأنها الضابطة نائلة حسن، تعمل كقائدة في الشرطة وفخورة بأنها مسلمة، فصفق لها الجميع. وفقا لـ "الحرة".

(1-3) الشرطة النيوزيلندية: خطاب عاطفي قوي للمسلمة الأعلى رتبة في الشرطة النيوزيلندية، الضابط نايلة (نائلة) حسن، خلال وقفة تضامنية مع الضحايا اليوم.



بدأت الضابط كلامها بالقول، وهي تقاوم دموعها: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الحمد لله…" pic.twitter.com/K6Kn6ixt1z — Omar Kasir (@OmarKasir) March 16, 2019

وقالت "مثل كل زملائي في شرطة نيوزيلاند، أشعر بالصدمة من أحداث كرايست تشيرش. هذا وقت عصيب على أهلنا المسلمين وكل أهالينا هنا في نيوزيلندا وحول العالم". وتعهدت نائلة حسن، "بفعل كل ما في وسعنا لدعم مجتمعاتنا (في نيوزيلندا) وخاصة المسلمين إن شاء الله".

يذكر بأن مدينة كرايست تشيرش شهدت هجوما داميا، يوم الجمعة، حينما أطلق شخص النار على مصلين في مسجدين مختلفين، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا، وإصابة نحو 50 آخرين.